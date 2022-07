Førpremiere – Dokumentar om Hans Nielsen Hauge på Oase

Om Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge er en av de personene som har hatt størst innflytelse i Norge gjennom alle tider, som forkynner, likestillingsmann, industriherre og forfatter. Han påvirket både sin samtid og ettertid på en helt unik måte.

Hauge ble født i Tune i Østfold i 1771 som sønn av en bonde. 25 år gammel hadde han en sterk opplevelse i møte med Gud som forvandlet livet hans på alle måter. Frem til 1804 vandret Hauge på kryss og tvers i Norge og Danmark og startet atskillige innflytelsesrike bedrifter og vennesamfunn, som ble kalt haugianere. Kvinner og menn hadde total likestilling i haugianernes arbeid og organisasjon, takket være Hauges innflytelse, mer enn 100 år før kvinner fikk stemmerett i Norge.

Hauges bøker knuste alle salgsrekorder og mer enn 200.000 eksemplarer ble solgt (Norges befolkning var 800 000 i 1790). Det betyr at nærmest hver fjerde nordmann hadde minst en av Hauges bøker. Populariteten hans gjorde at mange lærte seg å lese og skrive for å lese Hauges korrespondanse og bøker.

Hauge underviste at den kristne nestekjærligheten skulle gå foran privat eiendomsrett, og dette gjorde at Hauges venner gikk sammen om å starte ulike bedrifter og foretak. Flere av bedriftene haugianere startet, lever i dag i beste velgående, bl. a. Devold i Ålesund.

Konventikkelplakaten – en 30 år gammel lov som aldri hadde blitt håndhevet – ble tatt frem for å hindre den enorme populariteten Hauge opplevde, både i sitt arbeid og for sin væremåte. Han ble regelrett forfulgt og konventikkelplakaten ble brukt for å arrestere Hauge, selv om han hadde fått passet sitt påskrevet. På 1800-tallet måtte man alle ha tillatelse til å forlate det stedet de bodde og arbeidet, et såkalt reisepass.