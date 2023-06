Førpremiere: Jesus Revolution på Oase

Filmens handling er lagt til tiden rundt 1970-tallet den unge Greg Laurie (Joel Courtney) leter etter de riktige tingene på gale steder, helt til han møter Lonnie Frisbee (Jonathan Roumie), en karismatisk, streifende hippie-predikant. Sammen med pastor Chuck Smith (Kelsey Grammer), åpner de dørene til Smiths forsømte kirke og opplever en uventet vekkelse av radikal og nyvunnet kjærlighet, som fører til det TIME Magazine kalte en JESUS-REVOLUSJON.

Skuespillere som Joel Courtney, Jonathan Roumie (Jesus i «The Chosen»-serien), Kimberly Williams-Paisley og Kelsey Grammer, kjent fra serier som «Cheers» og «Dr. Frasier Crane» forteller en hjertegripende film om en pastor på felgen og Guds utradisjonelle måte å nå en ny generasjon.

La deg gripes av denne vakre, morsomme og tårevåte filmen som har gått sin seiersgang i USA, og som fortsatt går på kinoer i California, nesten fire måneder etter premieren!

Om Gud gjorde det før, så kan Gud gjøre det igjen. Verden trenger en Jesus-revolusjon. La oss starte Oase 2023 med en påminnelse om dette.

– Hele grunnen til at vi laget denne filmen, er at om Gud gjorde det før, så kan Gud gjøre det igjen. Verden trenger en Jesus-revolusjon, kanskje mer nå enn på noe annet tidspunkt i min levetid, sier regissør John Erwin til Christianheadlines.com.

Han sier at filmen virker sterkt på seerne. – Vi ser bønn og tilbedelse som skjer både inne i kinosalen og utenfor, etter at folk har sett filmen. Og det er bare så oppmuntrende fordi dette er en hjertesak for oss.