Konsert med Samuel Ljungblahd og Lisa Børud

Dette blir en unik konsertopplevelse fredag 15.juli som er tilrettelagt for Oase. Samuel Ljungblahd blir kalt Sveriges soul- og gospelkonge. Han kommer til Kongstenhallen med fullt band og vi har også fått med oss Lisa Børud og Lin d som gjesteartister. Det blir gospel med Samuel, før vi får en felles lovsangstund med alle artistene. En fantastisk gospel og lovsangsfest, en konsert opplevelse du sent vil glemme.

Samuel Ljungblahd slipper denne våren et nytt album og vi får nye sanger og gamle bekjentskap. Det nye albumet heter Right now, og er oppriktig og avkledd med mye følelser.