Lovsangskonsert med Leeland

Siden de gav ut albumet “Sound of Melodies” i 2004 har Leeland vært til stor glede og inspirasjon for tusenvis av mennesker. De har gjestet Norge ved flere anledninger, og vi er utrolig glade for at de igjen tar turen fra for å besøke Oase. Med sine solide tekster og nydelige låter har de gitt mange mennesker et språk for lovsang og tilbedelse, og vi gleder oss til å synge sammen med Leeland Moorings fløyelsmyke stemme onsdag 10.juli kl. 21.30