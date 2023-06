Konsert med Petra på Oase 2023 i Fredrikstad

Petra har vært en av de mest innflytelsesrike gruppene innenfor kristen musikk i over 50 år. Bandet ble dannet i 1972, og har siden da solgt mer enn 10 millioner album verden over. De har vunnet 4 Grammy Awards, 10 Dove Awards og har blitt innlemmet i både Gospel Music Hall of Fame og Hard Rock Cafe, som den første kristne gruppa.

De har inspirert en hel generasjon av musikere og fans, og har skapt en musikalsk arv som har overlevd i flere tiår. Bandet har også vært banebrytende i å bringe kristne tekster inn i rockemusikken, og har påvirket utallige andre kristne artister til å gjøre det samme.

De har vært i Norge flere ganger, men siste gang var i 2011. I 1991 hadde de konsert i Oslo Spektrum, en konsert som også ble sendt på TV Norge.

Vi er svært glade for Petra tar turen til Norge igjen og at vi får besøk på Oase.