Salmer på pøbb med venner

Christian Ingebrigtsen

Christian Ingebrigtsen er en av Norges mest suksessrike artister og låtskrivere. Som medlem av popgruppen a1 oppnådde han to nummer én i Storbritannia og totalt åtte britiske topp ti singler som solgte over ti millioner album over hele verden. Christian startet sin solokarriere i 2003 og nådde førsteplass to ganger i hjemlandet Norge. Hans far, Stein Ingebrigtsen, var en av Norges mest suksessrike artister på 70-tallet, og solgte over 1,5 millioner album i Skandinavia.