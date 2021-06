CAMPING

Alle bad er nyoppusset og har hotellstandard. Rommene er utstyrt med køyesenger, bord og stoler. Fine fellesrom som salonger, tv stuer, peisestue og aktivitetsrom. Ute er det fine omgivelser for avslappning og lek. På området finner dere kanoer, fotballbane, beachvolleyballbane og hinderløype til fri disposisjon.

De har 25 rom med 1-4 senger, alle rom har flotte bad. WIFI er tilgjengelig med god kapasitet på alle rom og fellesarealer.

Det tilbys frokost for de som ønsker det, men det er også et flott nytt kjøkken tilgengelig, godt utstyrt for de som ønsker å lage frokost selv.

Priser:

Enkeltrom (3 stk) kr 560,- pr døgn

Andre rom (22 stk) 825,- pr døgn. Prisen er den samme uansett antall innenfor 1-4 person.

Så med andre ord bra tilbud for familier! Dere betaler bare for 1 rom for inntil 4 personer.

Leie av sengetøy: Kr 100,

Frokost: Kr 100,-

Bestilling

For bestilling ta kontakt med oss på telefon 40 40 53 54 eller epost: stenbekk@nms.no, se også mer informasjon her.