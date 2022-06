Sebastian Stakset

Sebastian har en sterk og underfull livshistorie. Fra tidligere er Sebastian Stakset mest kjent i Sverige som gansterrapper og frontfigur i hiphopgruppen Kartellen.

Han promoterte da en destruktiv og kriminell livsstil, og han oppnådde stor suksess og ikon-status i mange miljøer. Men til tross for suksessen så opplevde han at han var fanget i et dypt og fortærende mørke, og at hat, selvforakt og misbruk drev ham stadig framover mot ødeleggelse og død.



Etter flere gripende møter med Guds kjærlighet ble han i 2016 radikalt omvendt. I dag står han i en mektig tjeneste for Gud. Sebestian skal tale fredag kveld på Oase.